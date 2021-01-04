Немає Ахметова – немає "Шахтаря", – Срна

Директор із футболу "Шахтаря" Даріо Срна зізнався, що президент клубу Рінат Ахметов є незамінною фігурою в історії команди.

За словами екскапітана "гірників", його іноді підколюють: "Чому він постійно говорить щось про Ахметова?".

"Тому що немає президента – немає "Шахтаря". Такого "Шахтаря" немає. Може бути інший президент, але такий "Шахтар" – ні. Не вірю, що хтось ще може або здатний і що в нього є час і терпіння зробити такий "Шахтар". Ця людина змінила український футбол. Це не тому, що він наш президент. Я кажу факти, якими вони є", – заявив хорват в ефірі клубного Youtube-каналу.

Срна захоплений, як Рінат Леонідович Донецьк із маленького міста зробив топовим футбольним містом на світовому рівні.

"Там була Бейонсе, там були Ріанна, там були "Челсі", "Манчестер", "Ювентус", усі топові клуби світу, і ніхто не забрав очки. Мало хто з них виїхав із Донецька з очками. Він зробив команду, він зробив великі трансфери, за якими дивився весь світ і до нині дивиться. Повертаючись назад – правильна програма розвитку клубу і гравців – заслуга президента", – зазначив Даріо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ахметов звернувся до жителів Донецька, згадавши "Донбас Арену".