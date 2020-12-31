Народжений в Україні футболіст встановив рекорд 2020 року

Австралійський футболіст українського походження Микита Рукавиця, який виступає за ізраїльський "Маккабі" з Хайфи, встановив рекорд 2020 року за кількістю результативних матчів поспіль.

Як повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS), з 16 серпня по 12 грудня нападник відзначився в кожному з 13 поєдинків у всіх змаганнях. На другому місці опинився марокканець Абдерразак Хамдаллах, який захищає кольори "Аль-Насра" (Саудівська Аравія), з 10 такими іграми.

Статистика Рукавиці під час рекордної серії IFFHS

Серед головних зірок світового футболу лідером став форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який забив у 9 матчах поспіль. Роберт Левандовскі з "Баварії" й Ерлінг Холанд з "Боруссії" Д зупинилися на позначці в 7 поєдинків.

Зазначимо, що Рукавиця народився в Миколаєві в 1987 році. Він до 14 років виступав за ДЮСШ "Торпедо", а потім переїхав з батьками до Австралії, де продовжив заняття футболом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український голкіпер "Реала" Андрій Лунін побив рекорд мадридського "Реала" за кількістю проведеного часу в клубі без дебютного матчу.