Родившийся в Украине футболист установил рекорд 2020 года

Австралийский футболист украинского происхождения Никита Рукавица, который выступает за израильский "Маккаби" из Хайфы, установил рекорд 2020 года по количеству результативных матчей подряд.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), с 16 августа по 12 декабря нападающий отличился в каждом из 13 поединков во всех соревнованиях. На втором месте оказался марокканец Абдерразак Хамдаллах, который защищает цвета "Аль-Насра" (Саудовская Аравия), с 10 такими играми.

Статистика Рукавицы во время рекордной серии IFFHS

Среди главных звезд мирового футбола лидером стал форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который забил в 9 матчах подряд. Роберт Левандовски из "Баварии" и Эрлинг Холанд из "Боруссии" Д остановились на отметке в 7 поединков.

Отметим, что Рукавица родился в Николаеве в 1987 году. Он до 14 лет выступал за ДЮСШ "Торпедо", а затем переехал с родителями в Австралию, где продолжил занятия футболом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин побил рекорд мадридского "Реала" по количеству проведенного времени в клубе без дебютного матча.