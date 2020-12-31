Родившийся в Украине футболист установил рекорд 2020 года

Михаил Морозов Футбол 16:20, 31.12.2020 Обновлено: 16:30, 31.12.2020

Австралийский футболист украинского происхождения Никита Рукавица, который выступает за израильский "Маккаби" из Хайфы, установил рекорд 2020 года по количеству результативных матчей подряд.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), с 16 августа по 12 декабря нападающий отличился в каждом из 13 поединков во всех соревнованиях. На втором месте оказался марокканец Абдерразак Хамдаллах, который защищает цвета "Аль-Насра" (Саудовская Аравия), с 10 такими играми.

Статистика Рукавицы во время рекордной серии
IFFHS

Среди главных звезд мирового футбола лидером стал форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который забил в 9 матчах подряд. Роберт Левандовски из "Баварии" и Эрлинг Холанд из "Боруссии" Д остановились на отметке в 7 поединков.

Отметим, что Рукавица родился в Николаеве в 1987 году. Он до 14 лет выступал за ДЮСШ "Торпедо", а затем переехал с родителями в Австралию, где продолжил занятия футболом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин побил рекорд мадридского "Реала" по количеству проведенного времени в клубе без дебютного матча.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Украинских женщин и детей освободили из сирийского лагеря. Первые фото

В Украине за сутки почти 3 тысячи человек попали в больницы с COVID-19

Порошенко сделал сенсационное заявление по делу "вагнеровцев"

Минюст США выдвинул новые обвинения Коломойскому

Роботы Boston Dynamics станцевали под украинскую песню. Видео