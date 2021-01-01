Мораес розкрив особливість роботи Шевченка в збірній України

Форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес зізнався, що на тренуваннях національної збірної України головний тренер команди Андрій Шевченко любить обмінюватися ідеями з гравцями. залишатися на виду, і намагається брати участь у всіх заняттях

В інтерв'ю ESPN бразильський нападник заявив, що саме Андрій Миколайович запропонував йому стати українцем і зіграти за збірну.

"Шевченко – дуже впливова фігура в країні. У нього одне з найгучніших імен у футболі. Він хлопець з блискучим розумом. Це дуже вплинуло на моє рішення про натуралізацію. У нього менталітет переможця, не дивно, що у нього така кар'єра", – зазначив Жуніор.

Мораес розповів один з випадків.

"Іноді він ставить мене в свою команду і каже: "Я буду грати позаду, буду тобі пасувати, а ти біжи вперед і забивай". Я такий: "Ви, Шевченко, головний тренер буде віддавати мені пас? Ні, краще залишайтеся на своєму місці і дозвольте мені зробити свою роботу". Ці відносини з ним дуже круті, він той хлопець, яким я дуже захоплююся", – додав Мораес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мораес отримав український паспорт навесні 2019 року. За весь час взяв участь у 8 поєдинках "синьо-жовтих".