Мілевський розповів, як його одноклубник застав дружину за зрадою
Нападник "Миная" Артем Мілевський розповів про неприємний випадок зі своїм одноклубником, ім'я якого називати відмовився.
За словами ексгравця збірної України, цей епізод стався під час зимових зборів одного з клубів, за які раніше грав Артем. Водночас новачок закарпатської команди уточнив, що це не було "Динамо".
"Людина достроково приїжджає зі зборів. Гравець тренувався з усіма і тут бах – зламався, травма. Тренерський штаб відправив його додому лікуватися. Потрібно зробити знімок, МРТ. Дружині він про це не говорив, щоб зробити сюрприз. Приїжджає додому, а там його дружину жорстко гасять. На його ліжку", – зазначив Мілевський в ефірі свого Youtube-каналу.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілевський розповів, що нинішнє покоління відрізняється від його покоління лише відсутністю пристрасті до алкогольних напоїв. За словами футболіста, "попити пивка після гри – це святе".
Нагадаємо, що Артем 24 грудня підписав 1,5-річний контракт із клубом УПЛ. Пізніше ЗМІ розкрили розмір зарплати гравця в "Минаї".