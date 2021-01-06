Мілевський розповів, як його одноклубник застав дружину за зрадою

Максим Іншаков Футбол 18:26, 6.01.2021 Оновлено: 19:04, 6.01.2021

Нападник "Миная" Артем Мілевський розповів про неприємний випадок зі своїм одноклубником, ім'я якого називати відмовився.

За словами ексгравця збірної України, цей епізод стався під час зимових зборів одного з клубів, за які раніше грав Артем. Водночас новачок закарпатської команди уточнив, що це не було "Динамо".

"Людина достроково приїжджає зі зборів. Гравець тренувався з усіма і тут бах – зламався, травма. Тренерський штаб відправив його додому лікуватися. Потрібно зробити знімок, МРТ. Дружині він про це не говорив, щоб зробити сюрприз. Приїжджає додому, а там його дружину жорстко гасять. На його ліжку", – зазначив Мілевський в ефірі свого Youtube-каналу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілевський розповів, що нинішнє покоління відрізняється від його покоління лише відсутністю пристрасті до алкогольних напоїв. За словами футболіста, "попити пивка після гри – це святе".

Нагадаємо, що Артем 24 грудня підписав 1,5-річний контракт із клубом УПЛ. Пізніше ЗМІ розкрили розмір зарплати гравця в "Минаї".

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