Милевский рассказал, как его одноклубник застал жену за изменой

Нападающий "Миная" Артем Милевский рассказал о неприятном случае со своим одноклубником, имя которого называть отказался.

По словам экс-игрока сборной Украины, этот эпизод произошел во время зимних сборов одного из клубов, за которые ранее играл Артем. При этом новичок закарпатской команды уточнил, что это не было "Динамо".

"Человек досрочно приезжает со сборов. Он тренировался со всеми и тут бах – сломался, травма. Тренерский штаб отправил его домой лечиться. Нужно сделать снимок, МРТ. Жене он об этом не говорил, чтобы сделать сюрприз. Приезжает домой, а там его супругу жестко гасят. На его кровати", – отметил Милевский в эфире своего Youtube-канала.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский рассказал, что нынешнее поколение отличается от его поколения лишь отсутствием страсти к алкогольным напиткам. По словам футболиста "попить пивка после игры, это святое".

Напомним, что Артем 24 декабря подписал 1,5-летний контракт с клубом УПЛ. Позже СМИ раскрыли размер зарплаты игрока в "Минае".