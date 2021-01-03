"Мілану" запропонували купити лідера "Динамо" за 35 млн євро – ЗМІ

Посередники запропонували "Мілану" придбати лідера київського "Динамо" Віктора Циганкова, щоб посилити фланги атаки команди в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання CalcioMercatoNews, керівництву клубу сказали, що українського футболіста можна купити за 35 мільйонів євро. Відзначається, що головною ціллю наставника італійського гранда залишається француз Флоріан Товен, який виступає за "Марсель".

Згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt, вартість нашого співвітчизника становить 19 млн євро. У нинішньому сезоні Циганков узяв участь у 19 матчах у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі.

"Мілан" лідирує в Серії А 2020/21 після 14 турів. На рахунку підопічних Стефано Пьолі 34 очка (10 перемог і 4 нічиї) і перевага в один пункт над сусідами по місту з "Інтера".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" веде переговори про трансфер ізраїльського таланту Ліеля Абади з "Маккабі Петах-Тікви". Цю інформацію підтвердив батько футболіста.

Пізніше стало відомо, що сторонам не вдалося владнати деякі деталі контракту. Потенційний новачок киян, як і Циганков, виступає на позиції правого крайнього півзахисника.