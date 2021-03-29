Миколенко вперше звернувся до українців після вилучення в матчі з Фінляндією і залишив збірну

Олександр Чеканов Футбол 21:53, 29.03.2021

Захисник збірної України Віталій Миколенко вперше відреагував на прикру помилку у матчі відбіркового турніру ЧС-2022 з Фінляндією.

Футболіст "Динамо" на 88-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "жовто-синіх" у простій ситуації подарував м'яч супернику, якого потім збив у своєму штрафному, заробивши вилучення і пенальті. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Віталій подякував усім за підтримку.

"Хочу сказати величезне спасибі кожному вболівальнику, який вірив у команду до кінця. І, звичайно ж, людям, які підтримали мене в дуже важкий момент. Із вами я стану тільки сильнішим", – написав Миколенко.

Віталій Миколенко опублікував пост в Instagram.

Нагадаємо, через цю помилку Україна втратила перемогу над Фінляндією, завершивши матч унічию.

Пізніше Українська асоціація футболу оголосила про те, що Віталій залишив розташування збірної, адже не зможе взяти участь у грі з Казахстаном 31 березня через дискваліфікацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної України Георгій Бущан розповів, як він збив з пантелику Віталія Миколенка в моменті з вилученням і пенальті в грі з фінами. Також було опубліковано "секретне" фото футболіста після епізоду.

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