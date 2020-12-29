Миколенко назвав наймудріші слова, сказані Луческу

Захисник "Динамо" Віталій Миколенко згадав, як головний тренер команди Мірча Луческу нагадав своїм підопічним про те, що їм у жодному разі не можна розслаблятися, незважаючи на перше місце в таблиці УПЛ перед листопадовою перервою на матчі збірних.

Тоді румунський фахівець зробив акцент на тому, що він прийшов у клуб тільки для того, щоб вигравати, і друга позиція в таблиці його не влаштує. Віталій також зазначив, що від Луческу виходить дуже сильна енергетика.

"Коли ми перехворіли на коронавірус, була пауза на матчі збірних (у листопаді. – Ред.) і ми перебували на першому місці. Він нам сказав: "Ось ви звикли до другого місця, а зараз ідете першими й розслабилися. Я сюди прийшов не друге місце посідати, а потім розслаблятися, у мене є тільки перше". Це означає, що його не цікавлять гроші, він прийшов сюди вигравати. Йому 75 років, але від нього виходить дуже сильна енергетика. Коли він розповідає про якісь моменти, ти розумієш, що футбол складається з дрібниць", – розповів Миколенко в інтерв'ю на YouTube-каналі "ОТДУШИВДУШУ".

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