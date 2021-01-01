Матч в Болівії завершився масовою бійкою футболістів і уболівальників. Відео

Матч чемпіонату Болівії в Прем'єр-лізі між "Блумінгом" і "Стронгестом" завершився скандалом.

На останніх хвилинах зустрічі при рахунку 3:1 на користь гостей, вболівальники почали кидати з трибун петарди. Одна з них вибухнула в безпосередній близькості від футболістів "Стронгтеста". Гравець вирішив скористатися ситуацією, і, зiмітувавши сильний біль у вусі, звалився на газон.

Футболіст "Блумінга" вирішив висловити свої претензії симулянту, пiсля чого до сутички приєдналися і інші гравці команд. Арбітр виписав скандалістам по червоній картці і завершив гру, проте відразу після свистка бійка відновилася з новою силою.

До колотнечi приєдналися і вболівальники, якi перелiзли через огорожі і масово вибігли на поле. Спортсменам і рефері довелося терміново рятуватися втечею.

Ця поразка коштувала "Блумінгу" потрапляння в Південноамериканський кубок (аналог Ліги Європи). "Стронгест" посів друге місце в національній першості, відставши всього на 1 бал від чемпіона ( "Олвейс Реді").

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольні фанати "Ростова" і "Локомотива" влаштували масову бійку після матчу сьомого туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-ліги (РПЛ).