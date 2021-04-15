Маркевич сказав, чим закінчиться матч "Шахтар" – "Динамо"

Глава комітету національних збірних Української асоціації футболу (УАФ) Мирон Маркевич вважає, що центральний матч 22-го туру УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо" завершиться перемогою "гірників".

На думку знаменитого фахівця, за підсумками ігри 17 квітня перевага донецької команди складе один м'яч.

"Усі футболісти донецької команди прекрасно розуміють значення цього матчу, це останній шанс зачепитися за "золото" в цьому сезоні. Але все покаже тільки гра. Думаю,"Шахтар" виграє. З перевагою в один м'яч", – цитує Маркевича Footboom.

На думку Мирона Богдановича, "Шахтар" буде битися, адже для нього перемога в цьому матчі – це останній шанс внести інтригу в чемпіонат.

"Адже навіть нічия, не кажучи вже про перемогу киян, фактично поставить крапку щодо того, хто стане володарем золотих медалей. Тільки в разі перемоги у "гірників" можуть з'явитися якісь надії. Хоча це майже нереально"

Маркевич вважає, що "Динамо", швидше за все, буде грати на контратаках, як і завжди проти "Шахтаря", буде намагатися зловити свій момент.

"Тим більше, що кияни такою тактикою вже неодноразово засмучували донеччан. А гірники будуть домінувати"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мирон Маркевич зізнався, що тільки диво допоможе "Шахтарю" обійти "Динамо" в гонці за перемогу в українськiй Прем'єр-лізі .