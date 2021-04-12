Малиновський повторив досягнення легендарного Луїша Фігу в чемпіонаті Італії

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський став другим іноземцем з сезону 2004/05, якому вдалося віддати дві результативні передачі в двох матчах чемпіонату Італії поспіль.

Як повідомляється на сторінці OptaPaolo в Twitter, у вересні 2007 року це досягнення підкорилося легендарному півзахисникові збірної Португалії та міланського "Інтера" Луішу Фігу. Серед італійців востаннє це вдавалося Андреа Лаццарі в складі "Удінезе" в 2013 році.

Малиновський повторив досягнення Луїша Фігу Twitter OptaPaolo

Нагадаємо, що в 29-му турі Серії А Малиновський зробив два асисти в домашньому поєдинку з "Удінезе" (3:2), а потім допоміг "Аталанті" взяти гору у виїзній зустрічі з "Фіорентиною" (3:2), також записавши на свій рахунок два результативних паси.

Всього на рахунку українця вісім гольових передач і три забиті голи в 28 поєдинках першості Італії, в яких наш співвітчизник з'являвся на полі. Його команда йде на четвертому місці і веде боротьбу за Лігу чемпіонів, випереджаючи п'ятий "Наполі" на два очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Малиновського визнали найкращим гравцем "Аталанти" в березні.