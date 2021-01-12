Луческу розкрив ім'я гравця, якого хотів би купити в "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу схвально відгукнувся про одного з головних талантів Румунії – Яніса Хаджі, який захищає кольори "Рейнджерс", і зізнався, що хотів би попрацювати з ним.

В інтерв'ю виданню Playsport.ro наставник українського клубу заявив, що заняття під його керівництвом допомогли б синові легендарного Георге Хаджі розкрити свій потенціал, але зазначив, що "Динамо" не змогло б дозволити собі його трансфер.

"Усі чекають, коли трапиться переломний момент і Яніс стане великим гравцем. На нього тисне прізвище, тому я хотів, щоб мій син Разван став голкіпером і його не порівнювали зі мною. Янісу потрібен такий тренер, як я, який знає, як працювати з талановитими футболістами. На жаль, він є занадто дорогим гравцем, тому я не зміг би його купити. Не будемо забувати, що я готував Георге Хаджі до ЧС 1994 року в США, коли моя "Брешія" підписала його з "Реала". Тоді я знущався з нього, називав його товстим і залишав у запасі в Серії Б. Подивіться, що з цього вийшло", – розповів Луческу.

Зазначимо, що Георге Хаджі визнали найкращим футболістом Румунії в ХХ столітті. Він виступав за "Реал", "Барселону", "Брешію", "Галатасарай" і "Стяуа".

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник "Динамо" розповів, що для нього означає протистояння з "Шахтарем".