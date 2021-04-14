Визначилися півфіналісти Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів в середу, 14 квітня, відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу. До компанії ПСЖ і "Челсі" які днем раніше вийшли до півфіналу, приєдналися іспанський "Реал" і англійський "Манчестер Сіті".

Мадридці відкатали нульову нічию з "Ліверпулем" (перший матч закінчився перемогою 3:1), а "городяни" змогли дотиснути непоступливу дортмундську "Боруссію", вигравши як і в першій грі з рахунком 2:1.

У матчі "Реал" – "Ліверпуль" гості з перших хвилин шокували своєю агресією і тиском. Вже на 2-й хвилині Салах після передачі Мане міг відкривати рахунок, але його удар з периметра відбив ногою Куртуа. Через 10 хвилин вже Мілнер міг забивати, але знову виручив голкіпер збірної Бельгії.

Роберто Фірміно

Лише до центру тайму "вершковим" трохи вдалося відсунути гру від своїх воріт і на 20-й хвилині Бензема зміг створити перший, і як виявилося єдиний небезпечний момент першої половини.

Французький футболіст втік від двох захисників, але його постріл прийняла на себе штанга.

Англійці продовжували володіти ініціативою, але дуже поспішали в заключних фазах своїх атак, що нівелювало всі спроби забити гол.

Мохаммед Салах

Після перерви ситуація не змінилася. Знову "Ліверпуль" організував стартовий штурм, який завершився нічим і знову "Реал" виглядав безпорадно, безуспішно намагаючись зв'язати 2-3 пасу в щось осмислене.

За весь другий тайм господарям так і не вдалося створити щось по-справжньому гостре.

"Ліверпуль" Англія – "Реал Мадрид" Іспанія 0:0 (0:0, 0:0)

Ліверпуль – Аліссон, Кабак (Діогу Жота, 60), Робертсон, Філліпс, Александер-Арнолд, Фабіньо, Мілнер (Тіаго Алькантара, 60), Мане (Окслейд-Чемберлен, 82), Вейналдум, Салах, Фірміно (Шакірі, 82).

Реал Мадрид – Куртуа, Начо, Менді, Мілітао, Вальверде, Кроос (Одріосола, 72), Каземіро, Вінісіус Жуніор (Родріго, 72), Модріч, Асенсио (Іско, 82), Бензема.

Попередження: Каземіро (25), Робертсон (25), Філліпс (59).

У паралельній зустрічі "Манчестер Сіті" пропустив вже в дебюті. На 15-й хвилині Холанд створив момент для Дауда – його удар накрили, але підібрав Беллінгем і другим дотиком викрутив точно в дальню дев'ятку – 1:0.

Пропущений гол розлютив англійських футболістів, які влаштували "Боруссії" великі проблеми, притиснув її до воріт. На 38-й хвилині Зінченко міг забивати головою, але його удар під поперечину потягнув Хитц.

У другому таймі "Сіті" продовжив грати першим номером. На 51-й хвилині гравець збірної України після рикошету змусив голкіпера працювати, а через 60 секунд Джан намагався зіграти головою у своєму штрафному і зачепив м'яч рукою.

Пенальті реалізував Марез – 1:1.

Німці кинулися забивати необхідний другий гол, який перевів би матч в овертайм, але замість цього пропустили самі.

На 75-й хвилині голкіпер "Дортмунда" не побачив удар у воротарський кут після розіграшу з кутового і Філ Фоден зробив рахунок 1:2.

"Боруссія" Д Німеччина – "Манчестер Сіті" Англія 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 15 Беллінгем, 1:1 – 55, пенальті Марез, 1:2 – 75 Фоден.

Боруссія Д – Хитц, Морей (Тіггес, 81), Аканджі, Хуммельс, Геррейро, Дауд (Азар, 76), Беллінгем (Брандт, 81), Кнауфф (Рейну, 68), Джан, Ройс, Холанд.

Манчестер Сіті – Едерсон, Стоунз, Уокер, Рубен Діаш, Зінченко, Фоден, де Брюйне, Бернарду Сілва, Родрі, Марез (Стерлінг, 88), Гюндоган.

Попередження: Беллінгем (39).

Напередодні до 1/2 фіналу вийшли французький ПСЖ і англійський "Челсі". Таким чином півфінальні пари виглядають наступним чином:

ПСЖ – "Манчестер Сіті" і "Реал Мадрид" – "Челсі". Перші ігри намічені на 27 квітня. У вiдповiдь – на 4 травня.