Легендарний Буффон записав звернення до голкіпера "Динамо". Відео

Легендарний воротар збірної Італії Джанлуїджі Буффон звернувся до голкіпера "Динамо" Георгія Бущана з теплими словами.

43-річний гравець "Ювентуса" на відео, розміщеному в Instagram Sixteen Football Agency, зізнався, що не забув спільну фотосесію після матчу Ліги чемпіонів.

"Привіт, Георгію! Це Джіджі Буффон. Сподіваюся, ти впізнав мене. Хочу побажати тобі великої яскравої кар'єри. Я пригадую нашу зустріч. Ти тоді попросив зробити спільне фото.

Бущан і Буффон Instagram Георгія Бущана

Мені дійсно тоді було надзвичайно приємно. Я подумав, що такий молодий воротар, як ти, але вже пройшов великий шлях. Але у тебе стільки всього ще у майбутньому. Головне – попереду. Я раджу тобі досягти свого максимуму. Вірю в тебе. До зустрічі. І удачі тобі від Джіджі", – сказав Буффон.

Нагадаємо, що 21 жовтня 2020 роки після матчу першого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" (0:2) воротар київського "Динамо" Георгій Бущан сфотографувався з легендарним Джанлуїджі.

Буффон в тій грі не брав участі, так як на той момент був дублером Войцеха Щенсни.

Бущан і Буффон Instagram Георгія Бущана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бущан згадав, як проходило його розлучення зі знаменитою балериною Христиною Шишпор, а також зізнався, що йому сказав Луческу після 1:7 від Франції.