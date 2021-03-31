Латвія створила сенсацію в матчі відбору на ЧС-2022 в перестрілці з 6 голами. Відео

Збірна Латвії сенсаційно зіграла внічию з Туреччиною (3:3) у виїзному матчі третього туру відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року, який пройде в Катарі.

Господарі вважалися явними фаворитами поєдинку. На їхню перемогу до початку зустрічі можна було поставити за 1,14, а на нічию – за 8,00-9,00. Турки відкрили рахунок вже на другій хвилині, а потім подвоїли свою перевагу в другій половині першого тайму красивим ударом з льоту після кутового. Буквально тут же латвійцям вдалося повернутися в гру після ідеально розіграної контратаки і точного удару в дальній кут.

Поперерві господарі знову відзначилися швидким голом, на цей раз реалізувавши пенальті. Здавалося, що гості вже ніяк не зможуть врятувати навіть нічию, але два вдало розіграних штрафних стали справжнім шоком для Туреччини.

За десять хвилин до кінця матчу фаворити все ж могли вирвати перемогу, але нападник Бурак Їлмаз несподівано втратив відмінний шанс забити гол після виходу віч-на-віч.

Незважаючи на втрату очок, турки лідирують в таблиці з 7 пунктами. Відразу за ними розташувалися Нідерланди, Норвегія і Чорногорія, які набрали по 6 балів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інших матчах, зіграних 30 березня, варто відзначити розгромні перемоги бельгійців і голландців, які на двох забили 15 сухих голів своїм суперникам.