"Інтер" розгромив суперника в чемпіонаті Італії в матчі з вісьмома голами. Відео

"Інтер" здобув розгромну перемогу над "Кротоне" в домашньому матчі 15-го туру італійської Серії А з рахунком 6:2.

Гості несподівано відкрили рахунок на 12-й хвилині поєдинку, але вже до 30-ї міланський клуб вигравав 2:1 завдяки голу нападника Лаутаро Мартінеса та автоголу Луки Марроне. Перед перервою останній команді чемпіонату вдалося відзначитися і, як виявилося, забити свій останній гол у звітній зустрічі.

У другій половині підопічні Антоніо Конте не залишили шансів своїм суперникам, відправивши в їхні ворота чотири м'ячі. Два з них забив все той же Мартінес, що дозволило йому оформити перший хет-трик за часів гри за "Інтер".

Перемога стала для міланського клубу восьмою поспіль, але все одно не дозволила команді захопити лідерство в Серії А. Тепер у "Інтера" 36 очок у 15 матчах, у "Мілана", який йде першим, – 37. "Кротоне" залишився на останній позиції. В активі головних аутсайдерів чемпіонату 9 пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Ювентус" з Кріштіану Роналду зазнав сенсаційної поразки в першості країни з розгромним рахунком 0:3.