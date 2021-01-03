"Интер" разгромил соперника в чемпионате Италии в матче с восемью голами. Видео

Михаил Морозов Футбол 19:14, 3.01.2021 Обновлено: 21:45, 3.01.2021

"Интер" добыл разгромную победу над "Кротоне" в домашнем матче 15-го тура итальянской Серии А со счетом 6:2.

Гости неожиданно открыли счет на 12-й минуте поединка, но уже к 30-й миланский клуб выигрывал 2:1 благодаря голу нападающего Лаутаро Мартинеса и автоголу Луки Марроне. Перед перерывом последней команде чемпионата удалось отличиться и, как оказалось, забить свой последний гол в отчетной встрече.

Во второй половине подопечные Антонио Конте не оставили шансов своим соперникам, отправив в их ворота четыре безответных мяча. Два из них забил все тот же Мартинес, что позволило ему оформить первый хет-трик в качестве игрока "Интера".

Победа стала для миланского клуба восьмой подряд, но все равно не позволила команде захватить лидерство в Серии А. Теперь у "Интера" 36 очков в 15 матчах, у "Милана", который идет первым, – 37. "Кротоне" остался на последней позиции. В активе главных аутсайдеров чемпионата 9 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Ювентус" с Криштиану Роналду потерпел сенсационное поражение в первенстве страны с разгромным счетом 0:3.

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