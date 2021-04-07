Хворий на коронавірус ексфутболіст "Шахтаря" наплював на карантин і потрапив у ДТП

Колишній нападник донецького "Шахтаря" Луїс Адріано потрапив у неприємну ситуацію в себе на батьківщині в Бразилії.

На своїй сторінці в Instagram футболіст повідомив, що здав позитивний тест на коронавірус 1 квітня і повинен був перебувати на самоізоляції вдома під наглядом медичного персоналу. За словами Адріано, у нього не було жодних симптомів COVID-19.

Він порушив карантин, щоб забрати з супермаркету свою матір, оскільки вона не вміє водити автомобіль. Луїс не виходив із машини, постійно залишався в масці, але на виїзді з парковки в нього врізався велосипедист. Футболіст пояснив, що не міг не надати першу допомогу потерпілому.

Адріано визнав свою помилку і перепросив за цей вчинок, але все одно був оштрафований "Палмейрасом", кольори якого він зараз захищає.

Через коронавірус нападник точно пропустить наступний матч команди в Суперкубку Південної Америки проти клубу "Дефенса і Хустісія", який відбудеться 8 квітня.

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