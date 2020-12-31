Голкіпер "Шахтаря" потрапив у незвичайну символічну збірну ЛЧ

Михайло Морозов Футбол 13:30, 31.12.2020 Оновлено: 13:38, 31.12.2020

Голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін потрапив у символічну збірну головних відкриттів Ліги чемпіонів 2020/21 за версією УЄФА.

Як зазначається на офіційному сайті організації, український воротар взяв участь у п'яти з шести матчів групового турніру й тричі зумів відстояти "на нуль". Повністю команда з футболістів, які зробили найбільший прорив у нинішньому розіграші ЛЧ, має такий вигляд:

Голкіпер: Анатолій Трубін (19 років, "Шахтар")

Захисники: Крістіан Ромеро (22 роки, "Аталанта"), Зайду Санусі (23 роки, "Порту"), Жюль Кунде (22 роки, "Севілья"), Альфонсо Девіс (20 років, "Баварія")

Півзахисники: Педрі (18 років, "Барселона"), Джуд Беллінгем (17 років, "Боруссія" Д), Джованні Рейна (18 років, "Боруссія" Д), Домінік Собослай (20 років, "Зальцбург" / "Лейпциг")

Нападники: Діогу Жота (24 роки, "Ліверпуль"), Маркус Тюрам (23 роки, "Боруссія" М).

Нагадаємо, що Трубін дебютував у Лізі чемпіонів після того, як капітан "Шахтаря" Андрій Пятов захворів на коронавірус. За п'ять зіграних матчів він пропустив 8 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше молодого голкіпера "гірників" внесли до символічної збірної футболістів до 19 років.

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