Футболіст збірної України розповів про сором через СРСР

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Віталій Миколенко

Захисник збірної України Віталій Миколенко зізнався, що йому було соромно, що він не знав рік, коли Україна стала незалежною.

У 2019-му році під час ефіру футболіст "Динамо" назвав 1986-й, роком розпаду СРСР.

"Мені соромно було, що я не знав, коли розпався Радянський Союз. Рік тому в інтерв'ю в цій студії я сказав, що в 1986-му. Зараз вже знаю – в 1991-му. А в 86-му був Чорнобиль. Ось ці всі події, пов'язані з Чорнобилем. Реактор? Щось там було з ним? Я не пам'ятаю. Не можу точно сказати. Зараз скажу якусь херню, а потім скажуть, що я неправильно сказав. Але там щось вибухнуло", – сказав Миколенко в ефірі Youtube-каналу "ОТДУШІВДУШУ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Миколенко згадав наймудріші слова, які сказав головний тренер команди Мірча Луческу.

Румун нагадав "динамівцям" про те, що їм ні в якому разі не можна розслаблятися.

Віталій Миколенко