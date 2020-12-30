Футболіст "Шахтаря" показав свою оновлену квартиру в Києві

Максим Іншаков Футбол 23:06, 30.12.2020 Оновлено: 23:19, 30.12.2020

Український захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов похвалився ремонтом в своїй квартирі в Києві.

У себе в Instagram 29-річний футболіст збірної України виклав фотографії оновленого житла.

На знімках видно, що кухня виконана в пастельних тонах з використанням мармуру і дерева. Центр займає величезний обідній стіл.

У такому ж стилі оброблені гардеробна і ванна. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити смак нашого співвітчизника.

Сергій Кривцов з дружиною
Instagram Сергія Кривцова
Передпокій
Instagram Сергія Кривцова
Ванна
Instagram Сергія Кривцова
Кухня
Instagram Сергія Кривцова
Коридор
Instagram Сергія Кривцова
кухня
Instagram Сергія Кривцова
Вбиральня
Instagram Сергія Кривцова
Вид з вікна
Instagram Сергія Кривцова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина футболіста "Шахтаря" похвалилася фантастично розкішною квартирою в Києві. Фотомодель Даніела Соуза виклала відео, де показала фанатам і прихильникам все потаємні куточки свого житла, розташованого в одному з найпрестижніших районах Києва – Новопечерських липках.

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