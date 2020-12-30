Футболист "Шахтера" показал свою обновленную квартиру в Киеве

Максим Иншаков Футбол 23:06, 30.12.2020 Обновлено: 23:19, 30.12.2020

Украинский защитник "Шахтера" Сергей Кривцов похвастался ремонтом в своей квартире в Киеве.

У себя в Instagram 29-летний футболист сборной Украины выложил фотографии обновленного жилища.

На снимках видно, что кухня выполнена в пастельных тонах с использованием мрамора и дерева. Центр занимает огромный обеденный стол.

В таком же стиле отделаны гардеробная и ванная. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить вкус нашего соотечественника.

Сергей Кривцов с женой
Instagram Сергея Кривцова
Прихожая
Instagram Сергея Кривцова
Ванная
Instagram Сергея Кривцова
Кухня
Instagram Сергея Кривцова
Коридор
Instagram Сергея Кривцова
Кухня
Instagram Сергея Кривцова
Гардеробная
Instagram Сергея Кривцова
Вид из окна
Instagram Сергея Кривцова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена футболиста "Шахтера" похвасталась фантастически роскошной квартирой в Киеве. Фотомодель Даниэла Соуза выложила видео, где без всякой скромности показала фанатам и поклонникам все потаенные уголки своего жилища, расположенного в одном из самых престижных районах Киева - Новопечерских липках.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Нардеп Скороход заявила, что не видит "символа зла" в георгиевской ленте. Видео

Татарова передумали арестовывать и заговорили о необоснованности подозрения

На Донбассе умер молодой воин ВСУ с Винниччины

Главнокомандующий ВСУ Хомчак: мстить надо не своим командирам, а России – она развязала войну

Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому – опрос КМИС