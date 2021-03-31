Федецький згадав, як Янукович застряг в кріслі на матчі Україна – Франція. Відео курйозу

Колишній захисник збірної України Артем Федецький згадав про матчі збірних України та Франції у плей-оф відбору до чемпіонату світу 2014 року.

Тоді "жовто-сині" на НСК "Олімпійський" сенсаційно обіграли "галльських півнів" 2:0 завдяки голам Романа Зозулі та Андрія Ярмоленка. Особливо Федецькому запам'яталися курйоз з експрезидентом України Віктором Януковичем, який застряг в кріслі під час святкування голу, і захисником Євгеном Хачеріді, який не подав руки главі державі після гри в роздягальні.

"У Януковича ж паніка була. Він же тоді застряг в кріслі, не міг встати, коли Зозуля пенальті заробив. Поки його витягли..." – сказав Артем в інтерв'ю YouTube-канала "СпортАрена".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати, як Віктор Янукович потрапив у курйозну ситуацію під час матчу Україна – Франція восени 2013 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня збірна України зіграє з командою Казахстану в третьому поєдинку відбіркового турніру до чемпіонату світу 2022 року. Наш сайт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Казахстан.