Євро-2020: лідер збірної України розповів, коли повернеться на поле

Півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Тарас Степаненко висловив надію на те, що вже з наступного тижня розпочне повноцінні тренування.

У коментарі пресслужбі "гірників" сам футболіст, який востаннє виходив на поле ще 21 лютого, зазначив, що його турбувала стара травма коліна.

"Рік тому мені зробили операцію. Наслідки цієї операції через навантаження – те, що зараз у мене з коліном. Зараз начебто все нормально. Скажімо, як раніше вже не буде, тому що була операція. Але в принципі коліно дає мені все робити, я не відчуваю дискомфорту. Якщо все буде так, як я почуваюся зараз, то сподіваюся, що з понеділка зможу працювати на повну силу і готуватися до найближчих ігор. Але зі стовідсотковою впевненістю сказати не можу. Ніхто не знає, як буде реагувати коліно вже в період футбольних навантажень", – сказав Степаненко.

Зазначимо, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливу неучасть Тараса в Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України зіграла внічию із Францією в стартовому матчі відбірного турніру ЧС-2022. Наша команда в наступній грі 28 березня битиметься з Фінляндією.