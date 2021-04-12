Експерт назвав ненормальною ситуацію з матчем "Маріуполь" – "Шахтар" в УПЛ

Колишній захисник "Шахтаря" і за сумісництвом експерт на телеканалах "Футбол 1/2/3" В'ячеслав Шевчук обурився через ситуацію з матчем "гірників" в українській Прем'єр-лізі проти "Маріуполя" (3:0).

В ефірі програми "Великий футбол" він назвав ненормальним те, що головний тренер останніх Остап Маркевич у цьому поєдинку не міг розраховувати на велику кількість футболістів, які належать донецькому клубу, але виступають за його команду на правах оренди.

"Для мене взагалі ненормально, що 13 осіб не можуть брати участь у цьому матчі. Я вважаю, що, якщо "Шахтар" хоче, щоб ці молоді гравці прогресували, потрібно давати їм можливість грати. Я був на підготовчих зборах у Туреччині, коли "гірники" зустрічалися з "Маріуполем", за який грали футболісти "Шахтаря". Тоді їм було дуже складно, а сам поєдинок закінчився внічию", – заявив Шевчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на розгромну перемогу, "гірники" не зуміли скоротити відставання від "Динамо", яке лідирує в таблиці.

Інший експерт "Великого футболу" Віктор Леоненко пояснив, чому чекає на перемогу киян в очному протистоянні двох українських грандів.