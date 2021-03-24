Ексглаву ФІФА Блаттера знову відсторонили від футболу

Колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера повторно відсторонили від футболу за порушення кодексу етики організації.

Як повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації футболу (ФІФА), він не зможе займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з цим видом спорту, протягом додаткових 6 років і 8 місяців. Відзначається, що нове покарання вступить у силу відразу після закінчення попереднього, термін якого закінчується в жовтні 2021 року.

У заяві ФІФА написано, що Блаттера визнали винним у порушенні пунктів Кодексу, пов'язаних з обов'язком діяти в інтересах організації, уникати конфлікту інтересів і відмовлятися від подарунків та інших благ, запропонованих третіми особами. Таке ж покарання отримав і колишній генеральний секретар Міжнародної федерації футболу Жером Вальке.

Крім того, кожен з них був оштрафований на суму, яка приблизно дорівнює 1 мільйону доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Блаттер заявив, що у Катару все ще можуть відібрати право на проведення чемпіонату світу 2022 року.