Ексфутболіст "МанСіті", який грав в Україні, увійде до тренерського штабу клубу УПЛ

Колишній футболіст "Манчестер Сіті" Яя Туре увійде до тренерського штабу донецького "Олімпіка".

Згідно з інформацією на сторінці "ПРОФУТБОЛ Digital" в Instagram, івуарієць стане помічником головного тренера команди Ігоря Климовського.

Нагадаємо, що свою європейську кар'єру Туре розпочав у бельгійському "Беверені", а взимку 2004 року перейшов у донецький "Металург", за який виступав до літа 2005-го. Після цього він успішно грав за "Олімпіакос", "Монако", "Барселону" та "Манчестер Сіті".

З січня 2020 року івуарієць перебував у статусі вільного агента та самостійно підтримував фізичну форму. Останнім його клубом був китайський "Циндао Хайню".

Після 12 турів УПЛ "Олімпік" посідає сьоме місце в таблиці з 17 очками, але має матч в запасі і може обійти "Колос", якщо виграє свій відкладений поєдинок.

Яя Туре увійде до тренерського штабу "Олімпіка" Instagram "ПРОФУТБОЛ Digital"

Як повідомляв OBOZREVATEL, полтавська "Ворскла" підписала футболіста європейської збірної, а після цього оголосила про трансфер ексгравця "Порту".