"Динамо" вилетіло на перший тренувальний збір в ОАЕ: список гравців

Київське "Динамо" вилетіло на перший тренувальний збір у зимове міжсезоння, який проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного клубу, головний тренер команди Мірча Луческу взяв із собою 30 футболістів. Повний список гравців має такий вигляд:

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.

Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелев, Андрієвський, Белуце, Вербич, де Пена, Дуелунд.

Нападники: Бесєдін, Супряга, Родрігес, Клейтон, Ванат.

Відзначається, що перший збір "Динамо" буде тривати 10 днів – до 25 січня. У киян заплановано кілька контрольних поєдинків, зокрема з чемпіонами Польщі та Білорусі. 18 січня підопічні Луческу зіграють проти варшавської "Легії", а 21 січня – із солігорським "Шахтарем". Також ведуться переговори і з іншими клубами.

Після повернення з ОАЕ кияни кілька днів проведуть в столиці України, після чого 29 січня вирушать на другий збір до Туреччини. Там вони пробудуть до 8 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що у "Динамо" немає грошей на багатомільйонні трансфери в зимове міжсезоння. Стали відомі імена футболістів, які можуть підсилити команду.