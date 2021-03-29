"Динамо" стежило за гравцем збірної Фінляндії в матчі з Україною – ЗМІ

Селекційна служба "Динамо" стежила за півзахисником збірної Фінляндії Гленом Камара в матчі проти України у відборі на ЧС-2022, який закінчився внічию 1:1.

Як повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside", представникам київського клубу сподобалося те, що вони побачили, оскільки Камара гідно відіграв у центрі поля. Незважаючи на це, переїзд футболіста до столиці нашої країни є малоймовірним через фінансову сторону питання.

Контракт фіна з шотландським "Рейнджерс" закінчується тільки влітку 2023 року, а сума відступних за нього становить 6 мільйонів євро.

Відзначимо, що Камара є вихованцем лондонського "Арсеналу", але за першу команду відіграв лише один поєдинок. Після декількох сезонів в оренді він перейшов у "Данді", а потім посилив склад "Рейнджерс" у 2019-му.

У нинішньому сезоні на його рахунку 43 матчі, 2 голи і 1 результативна передача. Вартість Глена за версією порталу Transfermarkt становить 4,5 мільйона євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в недавньому матчі Ліги Європи між "Рейджерс" і "Славією" Камара нібито образили на расистському підґрунті. Після закінчення зустрічі він побив кривдника в підтрибунному приміщенні.