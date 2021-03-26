Де дивитися Росія – Словенія: розклад трансляцій відбору на ЧС-2022

Збірна Росії з футболу в суботу, 27 березня, проведе другий матч відбіркового турніру до чемпіонату світу 2022 року.

Підопічні Станіслава Черчесова на стадіоні "Фішт" у Сочі приймуть словенців, які на старті кваліфікації сенсаційно обіграли віцечемпіонів світу хорватів. Час початку гри Росія – Словенія – 16:00 за київським (17:00 за московським) часом.

Побачити протистояння поточних лідерів групи Н можна буде завдяки трансляції на українському телеканалі "Футбол 3". Також прямий ефір з Сочі проведе російський федеральний Перший канал.

Відзначимо, що збірна Росії у першій грі відбору на Мундіаль не без труднощів здолала на виїзді Мальту – 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські вболівальники захопилися збірною України після матчу "жовто-синіх" з Францією, в якому команда Шевченка сенсаційно зіграла внічию з чемпіонами світу – 1:1.