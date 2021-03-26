Где смотреть Россия – Словения: расписание трансляций отбора на ЧМ-2022

Александр Чеканов Футбол 19:28, 26.03.2021

Сборная России по футболу в субботу, 27 марта, проведет второй матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Подопечные Станислава Черчесова на стадионе "Фишт" в Сочи примут словенцев, которые на старте квалификации сенсационно обыграли вице-чемпионов мира хорватов. Время начала игры Россия – Словения – 16:00 по киевскому (17:00 по московскому) времени.

Увидеть противостояние текущих лидеров группы Н можно будет благодаря трансляции на украинском телеканале "Футбол 3". Также прямой эфир из Сочи проведет российский федеральный Первый канал.

Отметим, что сборная России в первой игре отбора на Мундиаль не без трудностей одолела на выезде Мальту – 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики восхитились сборной Украины после матча "желто-синих" с Францией, в котором команда Шевченко сенсационно сыграла вничью с чемпионами мира – 1:1.

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