Де дивитися "Баварія" – ПСЖ: розклад трансляцій чвертьфіналу Ліги чемпіонів

У середу, 7 квітня, "Баварія" на своєму полі прийме ПСЖ в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2" і медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 1. У Росії зустріч покажуть на "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", а в Білорусі – на "Білорусь 5".

"Баварія" є фаворитом домашнього матчу. Ставки на її перемогу приймаються за коефіцієнт 1,95, на нічию – за 3,80, а на виграш ПСЖ можна поставити за 3,60. На думку спортивних аналітиків, мюнхенці мають більше шансів на вихід у півфінал. Імовірність цієї події оцінюється котируванням 1,66.

Котирування на матч "Баварія" - ПСЖ Bet365

Котирування на прохід "Баварія" - ПСЖ Bet365

Відзначимо, що німецький клуб зіткнувся з декількома серйозними втратами, зокрема проти парижан точно не зіграють найкращий бомбардир команди Роберт Левандовскі, форварди Серж Гнабрі, Дуглас Коста й інші виконавці.

У ПСЖ також є деякі проблеми зі складом. Поєдинок з "Баварією" пропустять нападник Мауро Ікарді, півзахисник Марко Вератті і флангові захисники Бернат, Алессандро Флоренці і Левен Курзава.

Відзначимо, що влітку 2020 року ці команди зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня в чвертьфіналі турніру "Реал" легко розібрався з "Ліверпулем", а "Манчестер Сіті" вирвав перемогу у "Боруссії" Д.