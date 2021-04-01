Черчесов висловився про курйозні обійми гравців збірної Росії в матчі відбору на ЧС-2022

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов заявив, що не обговорював зі своїми підопічними Маріо Фернандесом і Георгієм Джикією курйозний момент під час матчу відбору на ЧС-2022 проти Словаччини.

Незважаючи на це, він зазначив, що наслідки цієї ситуації його засмутили. За словами фахівця, перед поєдинком його штаб приділив багато часу грі на стандартних положеннях.

"Коли ми грали вдома в Лізі чемпіонів з "Блекберном", там гравці однієї команди не тільки тримали, а й побилися один з одним. Я з ними (Фернандесом і Джикією – Ред.) на цю тему не говорив. Напевно, вони самі здивувалися. Може, під час гри хтось щось переплутав, схопив не того, кого треба. Буває. Інша справа, що це призвело до неприємності, і це засмутило. Тим більше, ми перед грою зі Словаччиною багато часу приділили стандартам. Ми вивчаємо суперника і знаємо, що словакам складно створювати моменти в позиційній атаці. І Мальті вони забили лише зі стандартів. Ми на цю тему звертали пильну увагу, але прогавили та пропустили гол. Це засмучує", – цитує слова Черчесова видання "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли курйоз за участю Фернандеса і Джикії в поєдинку проти Словаччини, який закінчився поразкою росіян з рахунком 1:2.