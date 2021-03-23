Бущан зізнався, що йому сказав Луческу після 1:7 від Франції

Воротар "Динамо" і збірної України Георгій Бущан в інтерв'ю YouТube-каналу BurBuzz зізнався, що головний тренер киян Мірча Луческу підтримав його після історичного розгрому 1:7 від Франції.

За словами голкіпера, ці слова дуже вплинули на нього.

"Мені зателефонував Містер через два дні і сказав: "Ця гра ніяк не вплине на твоє значення в команді". Це теж свої імпульси дало. Думаю: "Скоро наступна гра. Попелом посипати голову? Що далі?" Треба було виходити і доводити, що ти можеш", – сказав Бущан.

Георгій вважає, що в тому матчі просто не пощастило, але навіть пропустивши сім голів, він став найкращим гравцем у складі збірної України.

"Щось таке неймовірне. Дебют такий божевільний. Але реально я думав: "Що робити? На*єр воно мені все треба?" Напевно добу я взагалі не брав телефон у руки, не читав ні повідомлення, нічого абсолютно. Отямився наступного дня. Думаю: "Ну, буває, ну що я можу зробити". По суті, позалітало все, що могло залетіти. Постав кого завгодно – він би стільки ж пропустив", – підсумував Бущан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 23 березня, Україна знову зустрінеться із Францією, але вже в межах відбору на ЧС-2022. Вже опубліковано список телеканалів, які покажуть гру.