Батько ізраїльського футболіста підтвердив його трансфер у "Динамо"

Молодий нападник "Маккабі Петах-Тіква" Ліел Абада перейде в київське "Динамо", повідомляє Ynet.

Ронен Абада, батько гравця, підтвердив інформацію про трансфер.

"Угоду закрито, залишилося залагодити лише кілька технічних деталей. Ми дуже схвильовані й готуємо нашого 19-річного хлопчика до подорожі в Україну, але це хороші клопоти", – заявив Абада-старший.

Президент "Маккабі Петах-Тіква" Аві Лусон зі свого боку заявив, що переговори ще ведуться.

"Угода ще не підписана, і домовленості не досягнуто. Коли все буде підписано – ми вам повідомимо", – зазначив Лусон.

Відповідно до угоди "Маккабі Петах-Тіква" повинен буде отримати близько п'яти мільйонів євро за футболіста, а також близько 20 відсотків від наступного продажу нападника.

За повідомленням місцевої преси, 19-річний Ліел Абда – один із найбільших талантів ізраїльського футболу. У минулому сезоні він забив вісім голів у національній лізі й допоміг клубу "Маккабі Петах-Тіква" вийти в Прем'єр-лігу. Цього сезону він відзначився чотирма забитими м'ячами й віддав три передачі.

Тransfermarkt оцінює його в 1,6 мільйона євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 30 грудня, керівництво "Маккабі" проведе переговори з "Динамо" щодо Ліела. Одним із конкурентів киян є донецький "Шахтар".