Батько був шокований, коли побачив контракт, – можливий новачок "Динамо" з Ізраїлю

Ізраїльський талант Ліел Абада з "Маккабі Петах-Тікви" заявив, що хоче завершити перехід у київське "Динамо", але спочатку хотів би залагодити всі питання з контрактом.

Він зізнався, що його батько був дуже здивований, коли ознайомився з умовами угоди. За словами ізраїльтянина, вони мають бути обережними, оскільки переїжджають в Україну.

"Ми всі хочемо, щоб угода була завершена, але ми підписуємо довгостроковий контракт у такій країні, як Україна, і ми маємо бути обережними. Мій батько був шокований, коли побачив умови угоди. Він хоче найкращого для мене", – цитує слова Абаді видання Tribuna.

Нагадаємо, що сторонам ще не вдалося владнати деякі деталі переходу. Зокрема, найбільше невдоволення викликав пункт про дисциплінарні покарання. Крім того, сторони ще не домовилися про суму, яку "Динамо" має заплатити "Маккабі" в разі перепродажу футболіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько Абади підтвердив трансфер свого сина в київський клуб, а ЗМІ назвали його зарплату в Україні.