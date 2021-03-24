Автобус американської футбольної збірної був зупинений бойовиками з автоматами. Відео

Збірна Белізу з футболу потрапила у вкрай неприємну ситуацію, приїхавши в Гаїті, щоб провести відбірковий матч на чемпіонат світу 2022 року в Катарі проти місцевої команди.

Як повідомляє видання CBSSports, автобус із делегацією з Белізу був зупинений озброєними бойовиками на мотоциклах. Зараз гравці та персонал збірної перебувають у безпеці в одному з готелів.

"Не дивлячись на те, що команду супроводжували четверо поліцейських, наш автобус був зупинений повстанцями на мотоциклах, які були озброєні автоматами. Переговори з бойовиками пройшли успішно, після чого футболісти та персонал збірної були доставлені в готель. Зараз вони перебувають у безпеці, їхньому життю нічого не загрожує", – написано в заяві.

Збірна Белізу виступає в турнірах під егідою КОНКАКАФ (Конфедерація футболу Північної та Центральної Америки і країн Карибського басейну). У четвер, 24 березня, відбудеться її перший матч у відборі на ЧС-2022 проти Гаїті. Команда ще ніколи не брала участь у Мундіалі.

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