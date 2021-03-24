Автобус американской футбольной сборной был остановлен боевиками с автоматами. Видео

Сборная Белиза по футболу попала в крайне неприятную ситуацию, приехав в Гаити, чтобы провести отборочный матч на чемпионат мира 2022 года в Катаре против местной команды.

Как сообщает издание CBSSports, автобус с делегацией из Белиза был остановлен вооруженными боевиками на мотоциклах. Сейчас игроки и персонал сборной находится в безопасности в одном из отелей.

"Несмотря на то, что команду сопровождали четверо полицейских, наш автобус был остановлен повстанцами на мотоциклах, которые были вооружены автоматами. Переговоры с боевиками прошли успешно, после чего футболисты и персонал сборной были доставлены в отель. Сейчас они находятся в безопасности, их жизням ничего не угрожает", – написано в заявлении.

Сборная Белиза выступает в турнирах под эгидой КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). В четверг, 24 марта, состоится ее первый матч в отборе на ЧМ-2022 против Гаити. Команда еще никогда не принимала участие в Мундиале.

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