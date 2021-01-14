"Аталанта" показала, як "Україна і Росія" працюють разом. Відео

Офіційний Instagram футбольного клубу "Аталанта" виклав відео з розминки перед матчем 1/8 фіналу Кубку Італії проти "Кальярі".

У короткому ролику показано, як українець Руслан Малиновський і росіянин Олексій Міранчук разом працюють на розминці.

Зазначимо, що Міранчук став автором першого гола в цій грі. На 45-й хвилині гравець збірної Росії вдало зіграв у воротарському, у дотик відправивши м'яч у ворота.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Малиновський посідає другий рядок у списку найдорожчих футболістів України.

Раніше в пресі з'явилася інформація, що Руслан може продовжити кар'єру в міланському "Інтері"

9 січня наш співвітчизник допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу в 16-му турі чемпіонату Італії.

Олексій Міранчук перейшов в "Аталанту" в серпні минулого року. 22 жовтня росіянин забив дебютний гол через вісім хвилин після першого виходу на поле в матчі Ліги чемпіонів.