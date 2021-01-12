"Арсенал" намагається купити футболіста "Шахтаря" і вже провів переговори – ЗМІ

Лондонський "Арсенал" дійсно стежить за нападником донецького "Шахтаря" Манором Соломоном і в літнє трансферне вікно зробить пропозицію українському клубу, інформує The Guardian.

21-річний форвард збірної Ізраїлю привернув до себе увагу скаутів англійського клубу після серії яскравих виступів у Лізі чемпіонів за останні два сезони. Як повідомляє видання, лондонці вже провели попередні переговори з представниками гравця.

Останні 15 місяців стали справжнім проривом для Соломона, який забив "Реалу" в обох сенсаційних перемогах "Шахтаря" над клубом Ла Ліги. Також Манор відзначився голом у ворота "Манчестер Сіті" в листопаді 2019 року. Два місяці тому Ізраїль обіграв в Лізі націй Шотландію – легіонер "гірників" відзначився шедевральним ударом.

(Відео голу на позначці 4:20)

Водночас ЗМІ практично впевнені, що в це трансферне вікно (1–31 січня) Соломон нікуди не піде. В "Арсенала" немає коштів для дорогих купівель цієї зими, якщо тільки не станеться непередбаченого трансферу, а придбання ізраїльтянина потребує значних витрат, враховуючи, що його контракт закінчується лише в грудні 2023 року.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Манора в 7 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня в ЗМІ з'явилася інформація що пропозицію "Шахтарю" щодо Соломона зробила італійська "Аталанта".