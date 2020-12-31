Аргентинська футболістка оголосила себе дочкою Марадони

25-річна аргентинська футболістка Євгенiя Лапровіттола подала позов до місцевого суду про визнання батьківства легендарного Дієго Марадони, повідомляє The Daily Mail.

Дівчина була усиновлена в дитинстві й дізналася, хто її справжній батько, тільки під час зустрічі зі своєю біологічною мамою кілька місяців тому.

Відомий аргентинський журналіст Луїс Вентура, який розмовляв з Євгенією, наполягає, що Марадона до своєї смерті знав про її намір.

Євгенія Лапровіттола (праворуч) Facebook Євгенії Лапровіттоли

Євгенія Лапровіттола (ліворуч) Facebook Євгенії Лапровіттоли

Євгенія Лапровіттола (праворуч) Facebook Євгенії Лапровіттоли

Євгенія Лапровіттола Facebook Євгенії Лапровіттоли

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дієго Марадона помер 25 листопада у своєму будинку в Буенос-Айресі. Розтин показав, що причиною смерті стала серцева недостатність, яка призвела до гострого набряку легенів.

За своє життя Марадона визнав п'ятьох дітей:

Дієго-молодший, 34 роки

Яна, 23 роки

Дальма, 32 роки

Джанін, 30 років

Дієго Фернандо, 7 років

28 листопада 19-річний Сантьяґо Лара заявив, що він є сином зірки "Наполі" й "Барселони", і зажадав провести ДНК-тест, щоб довести свою правоту.