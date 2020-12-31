Аргентинская футболистка объявила себя дочерью Марадоны

25-летняя аргентинская футболистка Евгения Лапровиттола подала иск в местный суд о признании отцовства легендарного Диего Марадоны, сообщает The Daily Mail.

Девушка была усыновлена в детстве и узнала, кто ее настоящий отец, только во время встречи со своей биологической мамой пару месяцев назад.

Известный аргентинский журналист Луис Вентура, который разговаривал с Евгенией, настаивает, что Марадона до своей смерти знал о ее намерении.

Евгения Лапровиттола (справа) Facebook Евгении Лапровиттолы

Евгения Лапровиттола (слева) Facebook Евгении Лапровиттолы

Евгения Лапровиттола (справа) Facebook Евгении Лапровиттолы

Евгения Лапровиттола Facebook Евгении Лапровиттолы

Как сообщал OBOZREVATEL, Диего Марадона умер 25 ноября в своем доме в Буэнос-Айресе. Вскрытие показало, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая привела к острому отеку легких.

За свою жизнь Марадона признал пятерых детей:

Диего-младший, 34 года

Яна, 23 года

Дальма, 32 года

Джанинна, 30 лет

Диего Фернандо, 7 лет

28 ноября 19-летний Сантьяго Лара заявил, что он является сыном звезды "Наполи" и "Барселоны", и потребовал провести ДНК-тест, чтобы доказать свою правоту.