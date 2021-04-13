Алієв назвав головну причину, чому бив дружину. Відео

Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв в інтерв'ю спортивному журналісту Андрію Сеньківу заявив, що бив свою дружину Тетяну, бо та нібито його дряпала.

За словами ексгравця збірної України, він ніколи не починав якусь сварку сам.

"Так, я не приховую, що десь гуляв, я десь відпочивав, приїжджав уночі додому. Я розумію, що це скандал. Але я пояснював – можемо поскандалити, можемо посваритися. Але навіщо було брати і дряпати мене? Ось для чого піднімати руку? Я завжди пояснював: ми можемо посваритися, можемо словесно сказати одне одному. Я розумію її як жінку. Але навіщо було лізти руками і дряпати мене?" – розповів Алієв в ефірі свого YouТube-каналу "Кент".

Олександр назвав наслідки таких вчинків Тетяни.

"Мені завтра їхати на базу – це раз, мені треба переодягатися – це два. По-третє, я перебуваю в колективі, де пацани. Вони дивляться, бачать і ставлять запитання. Навіщо мені це потрібно? Я повинен був приїжджати на базу, переодягнутися, готуватися до тренування, готуватися до гри, а не відповідати на безглузді запитання, що всіх цікавлять", – зазначив Алієв.

У відповідь на це Сеньків зазначив, що не існує жодної причини бити жінку, назвавши це середньовіччям.

"Мені соромно? Я ніколи першим не підніму руку. Ну нехай було це один раз, і пройшло. Але я попереджав, говорив, але це все тривало і тривало. Ось через це я так робив. Так, це мене не прикрашає, це не правильно, на жінку не можна піднімати руку, вона мати моїх дітей. Але я вважаю, що в тій ситуації, яка відбувалася у мене, винні обидва 50 на 50", – додав Алієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тетяна Алієва розповіла про те, що була побита колишнім футболістом "Динамо". Пізніше вона повідомила, що Олександр під час бійки зламав ліжко.

Сам спортсмен показав відверте відео з п'яною напівголою дружиною.