Знаменитий російський боксер програв брутальним нокаутом. Відео
Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Сергій Ліпінец (16-2-1, КО 12) зазнав розгромної поразки від 23-річного американця Джейрона Енніса (27-0, КО 25).
Головний бій боксерського вечора в Анкасвіллi (штат Коннектикут, США) завершився достроково.
Енніс володів перевагою, часто пробиваючи захист 32-річного росіянина, і в четвертому раунді відправив уродженця Актюбинська в нокдаун. Розв'язка трапилась в шостому раунді, коли Ліпінец пропустив правий боковий. Сергій "поплив", втратив концентрацію, а після аперкоту звалився на канвас. Рефері моментально зупинив зустріч.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018-м Ліпінец без шансів програв Майки Гарсіi (38-0, 30 КО), поступившись титулом чемпіона світу за версією IBF в суперлегкій вазі.