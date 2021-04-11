Знаменитий російський боксер програв брутальним нокаутом. Відео

Максим Іншаков Бокс 10:34, 11.04.2021 Оновлено: 10:35, 11.04.2021

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Сергій Ліпінец (16-2-1, КО 12) зазнав розгромної поразки від 23-річного американця Джейрона Енніса (27-0, КО 25).

Головний бій боксерського вечора в Анкасвіллi (штат Коннектикут, США) завершився достроково.

Енніс володів перевагою, часто пробиваючи захист 32-річного росіянина, і в четвертому раунді відправив уродженця Актюбинська в нокдаун. Розв'язка трапилась в шостому раунді, коли Ліпінец пропустив правий боковий. Сергій "поплив", втратив концентрацію, а після аперкоту звалився на канвас. Рефері моментально зупинив зустріч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018-м Ліпінец без шансів програв Майки Гарсіi (38-0, 30 КО), поступившись титулом чемпіона світу за версією IBF в суперлегкій вазі.

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