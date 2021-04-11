Знаменитый российский боксер проиграл брутальным нокаутом. Видео

Максим Иншаков Бокс 10:34, 11.04.2021 Обновлено: 10:35, 11.04.2021

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец (16-2-1, КО 12) потерпел разгромное поражение от 23-летнего американца Джейрона Энниса (27-0, КО 25).

Главный бой боксерского вечера в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился досрочно.

Эннис владел преимуществом, часто пробивая защиту 32-летнего россиянина, и в четвертом раунде отправил уроженца Актюбинска в нокдаун. Развязка наступила в шестом раунде, когда Липинец пропустил правый боковой. Сергей "поплыл", потерял концентрацию, а после апперкота свалился на канвас. Рефери моментально остановил встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018-м Липинец без шансов проиграл Майки Гарсия (38-0, 30 КО), уступив титул чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе.

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