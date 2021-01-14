Знаменитого російського боксера спіймали на допінгу. Його бій скасовано

Колишній триразовий володар титулу чемпіона світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов (34-4-1, 29 КО) здав позитивний тест на допінг.

У крові знаменитого російського боксера виявлено синтетичний тестостерон. Бій Ковальова з узбеком Бектеміром "Bek Bully" Мелікузієвим (6-0, 5 КО) скасовано.

Поєдинок мав стати головною подією на платформі DAZN у казино Fantasy Springs Resort в Індіо, штат Каліфорнія, після того як цього тижня його перенесли з московських "Лужників" через погіршення ситуації з COVID-19.

Ковальов здав аналізи допінг-офіцеру Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) 30 грудня в Лас-Вегасі, де він тренувався. 13 січня Ковальов і його команда отримали від VADA лист із позитивними результатами.

"Результати IRMS (масспектрометрії ізотопного співвідношення) відповідають екзогенному [ззовні] походженню тестостерону і метаболітів", – йдеться в листі, копія якого була отримана BoxingScene.com.

У команді Ковальова відреклися від вживання будь-яких препаратів.

"Сергій показував себе чистим бійцем протягом багатьох років, упродовж яких його тестувала VADA. VADA уклала контракт на цей бій саме за його наполяганням. Він стверджує, що навмисно не вживав заборонені речовини. Ми домовилися, що його зразки буде перевірено на забруднення й попросимо VADA перевірити його пробу Б", – заявила промоутерка Ковальова Кеті Дува.

37-річний Ковальов не бився відтоді, як програв титул чемпіона світу за версією WBO Канело Альваресу жорстоким нокаутом в 11-му раунді 2 лютого 2019 року в MGM Grand в Лас-Вегасі.