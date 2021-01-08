Я нокаутую його в пізніх раундах, – бажаний суперник Ломаченка про "бій" з українцем

Непереможний американець Джервонта "Танк" Девіс (24-0, 23 КО) не знав, що українець Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) кинув йому виклик.

Він заявив, що готовий вийти на ринг з нашим співвітчизником, якщо цей поєдинок буде достатньо цікавим для публіки. Боксер також вважає, що в їхньому можливому бою він нокаутує нашого співвітчизника в пізніх раундах.

"Ломаченко нещодавно кинув мені виклик, він зробив це? Ми перебуваємо на різних сторонах, у нас різні промоутери, але якщо цей бій має сенс, то давайте його зробимо. Я хочу побитися з усіма цими хлопцями. Що трапиться в нашому поєдинку з Василем? Я його зламаю, а потім нокаутую в пізніх раундах", – розповів Девіс в інтерв'ю на YouTube-каналі EsNews.

"Танк" також зазначив, що його наступним суперником швидше за все стане інший непереможний боксер Раян Гарсія (21-0, 18 КО), який у своєму останньому поєдинку встав після нокдауну і нокаутував екссуперника Ломаченка Люка Кемпбелла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь зізнався, що хотів би побитися з Девісом після поразки від Теофімо Лопеса.