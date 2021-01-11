Усик поб'ється за чемпіонський пояс, не давши згоди на бій Ф'юрі – Джошуа

Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) вже навесні буде битися за чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у суперважкій вазі.

Про це в інтерв'ю Sky Sports заявив промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк. За його словами, Усик не давав згоди на проведення бою британців Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) та Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) за звання абсолютного чемпіона світу.

"Були розмови про тимчасовий титул або про те, що переможець бою Джошуа – Ф'юрі відмовиться від титулу WBO на наступний день після нього. Але на сьогоднішній день Усик є обов'язковим претендентом WBO і не давав згоди на проведення поєдинку Джошуа проти Ф'юрі. Усик зараз в хороших умовах, він успішно відновився після останнього бою і з нетерпінням чекає можливості поборотися за титул цієї весни. Проміжний бій не розглядається", – сказав Красюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Джошуа Едді Хірн розповів, що працює над організацією бою свого клієнта з Ф'юрі, і готовий запропонувати особливі умови Усику.