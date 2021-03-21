Українець відправив непереможного боксера у вбивчий нокаут на 2-й хвилині бою. Відео

Український проспект першого напівсереднього дивізіону Василь Чоботар (8-0, 3 КО) здобув ефектну перемогу над до цього небитим боксером з Німеччини Йоаном Лiком (6-1, 0 КО).

Зустріч в рамках Шоу від K2 Promotions пройшла на рингу ТРЦ "Термінал" у Броварах і завершилася достроково.

Після невеликого обміну ударів на 2-й хвилині першого раунду 19-річний одесит лівим боковим зловив свого суперника, моментально вирубавши його.

33-річний німець довгий час не міг піднятися, приходячи в себе від убивчого хука.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні непереможний британець Лоуренс Околи (16-0, 13 КО) здобув ефектну перемогу над Кшиштофом Гловацьки (31-3, 19 КО) і завоював вакантний чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO) в першій важкій вазі.

Поєдинок в Лондоні завершився дострокових нокаутом 34-річного боксера з Польщі.